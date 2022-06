Londrina EC empata com o Tombense e mantém a invencibilidade no estádio do Café

O Londrina superou um gol sofrido e uma expulsão no primeiro tempo, a neblina forte na segunda etapa e na base da vontade e da raça buscou o empate nos acréscimos contra o Tombense, na noite de quarta-feira (7), no estádio do Café, pela 11ª rodada da Série B. O 1 a 1 manteve a invencibilidade do Tubarão em casa e levou o time aos 12 pontos no Brasileiro.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Se o resultado não foi o esperado, o torcedor reconheceu a luta do time e aplaudiu no fim da partida. Já o Tombense chegou a três jogos sem perder e tem agora 13 pontos. O Alviceleste volta a campo no sábado (11), às 16h30, para enfrentar a Ponte Preta, em Campinas.



Continua depois da publicidade





O Londrina teve muitas dificuldades no primeiro tempo e não conseguiu imprimir um bom volume de jogo como fez contra o Operário. O Tombense marcou demais, catimbou o tempo todo e jogou no contra-ataque, com dois pontas abertos.







Com pouca criação no meio-campo, o LEC chegou com perigo apenas aos 19 minutos. Caprini lançou Samuel Santos, que cruzou para Gabriel Santos. O centroavante finalizou de dentro da área e o lateral David salvou em cima da linha. No seu único ataque na primeira etapa, o time mineiro abriu o placar aos 30 minutos.







O Londrina saiu jogando errado pela direita, Keké cruzou para a área, a bola desviou na zaga e sobrou para Everton. O atacante dominou com o pé esquerdo e acertou um lindo voleio no ângulo de Matheus Nogueira. Golaço. O Tubarão sentiu o golpe e errou muito nos minutos finais. Para piorar o panorama, o volante Jhonny Lucas foi expulso aos 48 minutos, em uma marcação bastante questionada pelo LEC.



Continua depois da publicidade





Após uma bola lançada para a área, o londrinense disputou com o goleiro Felipe Garcia, que simulou a falta. O árbitro, de longe, marcou a infração e aplicou o segundo amarelo no volante alviceleste, gerando muita reclamação.







Mesmo com um a menos, Adilson Batista não mexeu no Londrina para o segundo tempo. O time continuou com muitas dificuldades ofensivas e o Tombense se defendeu bem. Para piorar a vida alviceleste, uma densa neblina tomou conta do Café, dificultando demais a visibilidade.







Continue lendo na Folha de Londrina.