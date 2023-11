Londrina EC empata mais uma vez e segue em penúltimo na tabela

O Londrina EC segue agonizando, mas ainda não morreu. O empate por 0 a 0 contra o Guarani, nesta sexta à noite, no estádio do Café, foi mais um passo rumo à Série C. O que "alivia" o drama é que com a vitória do Juventude por 2 a 1 sobre o Ituano, em jogo encerrado logo na sequência, matematicamente o LEC não poderá ser rebaixado nesta rodada, a 35ª da Série B.





O time de Roberto Fonseca segue em penúltimo lugar, agora com 28 pontos. O Ituano, 14º, está com 37 e ainda pode ser ultrapassado na tabela pelo Tubarão. Restando três rodadas para o final da Série B, o Londrina seria rebaixado já neste final de semana com a combinação de três resultados: empate ou vitória do Ituano e vitórias de Ponte Preta (16ª, com 35 pontos) e Sampaio Corrêa (15º, 36) neste sábado (4). A Ponte recebe o Avaí e o Sampaio joga em casa contra o Tombense.

Publicidade

Publicidade





Somente vencendo seus últimos três jogos - contra Vila Nova (fora), Novorizontino (no Café) e ABC (fora) - e ainda dependendo de outros resultados é que o Londrina poderá viver o milagre da permanência na Série B em 2024. Acredite quem quiser.





No jogo desta sexta, o Londrina foi mais incisivo do que o Guarani no primeiro tempo. O lance mais agudo foi um gol anulado de Paulinho Moccelin aos 14 minutos, após a arbitragem demorar 3 minutos para consultar o VAR. No lance, o próprio Paulinho roubou a bola no meio-campo, avançou e serviu Iago Dias, que chutou na trave. No rebote, o camisa 7 mandou a bola para gol, mas o VAR viu impedimento milimétrico.

Publicidade





A melhor chance do Bugre foi num cabeceio no chão do zagueiro Alvariño que Neneca salvou. Aos 49', Paulinho Moccelin fez boa jogada individual, entrou na área e chutou cruzado, a bola bateu no travessão.





No segundo tempo, as chances rarearam, apesar das mudanças promovidas pelos dois times. Moccelin ainda foi expulso aos 35 minutos, após pisar no adversário, e volta a ficar suspenso no próximo jogo. O Guarani também ficou com um a menos já nos acréscimos.







LEIA MAIS SOBRE O LONDRINA EC NA FOLHA DE LONDRINA: