Londrina EC empata sem gols contra o Avaí neste sábado

As duas semanas de preparação do Londrina para a partida conta o Avaí não surtiram efeitos práticos. Mostrando o mesmo futebol de pouca técnica, o Tubarão ficou no 0 a 0, na tarde deste sábado (24), no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. O Leão da Ilha, que já estava na zona de rebaixamento, agora vê o LEC cada vez mais perto da área do descenso.





O Alviceleste - que chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer, sendo cinco derrotas e uma igualdade - está estacionado na 16ª colocação, com 11 pontos, porém, pode terminar o dia entre os quatro últimos da tabela caso o Tombense leve a melhor sobre o Novorizontino. O Londrina volta a campo na quarta-feira (28), quando recebe o Juventude, às 21h30, no Café.

JOGO ABERTO





O primeiro tempo foi de jogo aberto e as equipes tropeçando nas próprias limitações. O Avaí tentou com Natanael, mas Lucas Frigeri colocou para escanteio. A resposta alviceleste foi com Paulinho Moccelin, que aproveitou erro de passe de Waguininho e chutou forte. O goleiro Alexander evitou o gol. No lance seguinte o time catarinense foi quem ficou no quase. Patiño mandou uma bomba pelo lado direito e Frigeri salvou.

Aos 23 minutos, o Avaí reclamou de pênalti de Moisés Gaúcho em cima de Eduardo, o que a arbitragem descartou adepois de analisar o VAR. Patinõ apareceu bem novamente aos 34 minutos, no entanto, a zaga do Tubarão também fez a parte dela e impediu a finalização. Nos acréscimos, Diego Jardel cobrou falta com categoria, com Alexander espalmando.





NÃO VALEU





O LEC voltou para a etapa complementar abdicando de jogar, o que deixou o duelo truncado. Os donos da casa pressionaram várias vezes, uma delas dom Andrey, que chutou a bola rente à trave. Já o Londrina tentou tirar o zero do placar no contra-ataque, entretanto, sem sucesso. O Leão da Ilha seguiu apostando na correria, mas faltou qualidade. Aos 48 minutos o LEC até fez o gol, com Lucas Coelho, porém, foi anulado depois do árbitro constatar impedimento.