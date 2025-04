Londrina EC encaminha contratação de ex-CSA e ex-Linense para o Campeonato Brasileiro

O Londrina segue no mercado em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro da Série C e nos últimos dias encaminhou a chegada de mais dois jogadores. O lateral-direito Cedric, que estava no CSA, e Guilherme Ferreira, que defendeu o Linense nesta temporada, devem assinar com o time alviceleste para a disputa da terceira divisão do futebol nacional. A informação foi divulgada inicialmente pela Paiquerê 91,7 e confirmada pela FOLHA.





Cedric vinha sendo titular no CSA em 2025, mas rescindiu com a equipe nos últimos dias após entrar em rota de colisão com a torcida por conta de um pênalti cometido na semifinal da Copa Alagoas contra o CSE.

O lateral tem 27 anos e chega para brigar por posição com João Vitor, dono da vaga durante o Campeonato Paranaense. Cedric, que também atua como volante, foi revelado pelo Vitória em 2017 e teve poucas oportunidades quando chegou ao time principal. O atleta ainda passou por Bahia de Feira, ABC, Mirassol e Figueirense.





Já Guilherme Ferreira tem 25 anos e é mais um do Linense a chegar para o elenco do Londrina. Além dele, o centroavante Edson Cariús e o ponta Gabriel Canela também vieram da equipe do interior paulista. Guilherme se destacou na campanha irregular da equipe de Lins na Série A2 do Campeonato Paulista. O zagueiro de 1,95m defendeu XV de Piracicaba, Matonense-SP, Varginha-MG, Valeriodoce-MG, Barcelona de Ilhéus-BA, Paracatu-MG, Sertãozinho-SP, Ouvidorense-GO, CEOV Operário-MT, até chegar ao Linense, onde disputou 11 jogos em 2025.

Ambos chegam para ocupar posições que o LEC buscava no mercado, segundo informou recentemente o executivo de futebol Lucas Magalhães. Além de um lateral-direito e um zagueiro, o Tubarão ainda está em busca de um primeiro volante e um atacante de velocidade para compor o plantel que vai disputar a Série C.