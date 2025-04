Londrina EC encaminha contratação de Sousa, volante do Náutico

O LEC encaminhou a chegada do volante Sousa, do Náutico, como mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A FOLHA apurou que o atleta está de saída da equipe alvirrubra após perder espaço no elenco com a eliminação no Campeonato Pernambucano. Sousa foi o capitão da equipe em vários jogos em 2025.





Marco Van Basty Sousa e Silva, ou apenas Sousa, tem 30 anos e foi revelado pelo Campinense-PB. Ele ainda passou por clubes como Brasil de Pelotas, Mirassol, Chapecoense, Vila Nova e Santo André, até chegar ao Náutico em 2024, onde disputou a Série C. O atleta foi emprestado ao Amazonas no fim do ano passado para disputar a Série B e retornou ao Timbu neste ano, mas saiu dos planos após a eliminação no Estadual.

O volante chega para suprir uma das carências identificadas no elenco do Londrina. O clube vinha buscando um atleta para ser o reserva imediato de Alison, titular no meio-campo, e Sousa foi o nome encontrado no mercado.





O LEC ainda oficializou nesta sexta-feira (4) as contratações do atacante Thauan Willians, do América-MG, por empréstimo até o fim do Campeonato Paranaense 2026, e de Guilherme Ferreira, que chega do Linense, em definitivo, com contrato de dois anos. A FOLHA havia adiantado a chegada dos dois atletas nos últimos dias.





Eles foram os primeiros a serem anunciados como reforços do time alviceleste após o Campeonato Paranaense. Também estão na cidade, ainda sem anúncio oficial, os atacantes Edson Cariús e Gabriel Canela e o lateral Cedric. O Londrina também confirmou durante a semana a renovação de contrato com o meia Gustavo França até o fim da temporada.