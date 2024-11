Londrina EC enfrenta o Coritiba na estreia do Paranaense 2025

O Londrina vai estrear dia 12 de janeiro no Campeonato Paranaense de 2025 jogando fora de casa diante do Coritiba, às 16h, no estádio Couto Pereira. A tabela foi divulgada no início da noite desta sexta-feira (23) pela FPF (Federação Paranaense de Futebol). No total, o Alviceleste fará seis jogos em casa e cinco fora na primeira fase do Estadual, que prevê turno único e a classificação dos oito primeiros colocados para a fase mata-mata.





E o Tubarão terá de se deslocar novamente na segunda rodada para enfrentar o Cascavel no dia 15/1, às 20h, no estádio Olímpico Regional. O LEC estreia em casa no dia 19/1 justamente contra o rival Maringá na reabertura do estádio VGD, que vem passando por reformas e ainda depende de liberação tanto pela FPF quanto pelos bombeiros e a PM. Com capacidade para 10 mil torcedores, o VGD não recebe jogos do profissional desde 2016.

Na sequência, dia 22/1, tem Cianorte x LEC; dia 26/1, LEC x Paraná Clube; dia 29/1, Operário x LEC; dia 2/2, Sãojoseense x LEC; dia 5/2; LEC x Azuriz; dia 9/2, Rio Branco x LEC; dia 12/2, LEC x Andraus e, dia 16/2, LEC x Athetico.





O elenco do Londrina tem previsão de retorno aos treinamentos no dia 27. Na segunda-feira (25), a comissão técnica liderada por Claudinei Oliveira chega a Londrina para preparar a recepção aos jogadores.

O clube ainda não divulgou a relação de atletas que se representarão na próxima semana e nem onde eles deverão se encontrar com o técnico Claudinei, já que o VGD ainda está em obras e a diretoria desocupou o CT da SM Sports após a Série C do Brasileiro em outubro.





