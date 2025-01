Londrina EC enfrenta o Paraná em busca da primeira vitória como mandante

O Londrina entra em campo neste domingo (26), às 16h, no Estádio do Café, para enfrentar o Paraná Clube em busca de sua primeira vitória como mandante no Campeonato Paranaense 2025. A equipe tem sete pontos na competição, mas conquistou todos eles fora de casa - duas vitórias, sobre Coritiba e Cianorte, e um empate, contra o Cascavel. Em seu único jogo na cidade, perdeu para o Maringá por 3 a 2, pela 3ª rodada.





A equipe alviceleste fará seu segundo jogo como mandante e se despede do Estádio do Café contra o Paraná. Isso porque a diretoria confirmou que a partir do próximo confronto como mandante, contra o Azuriz, pela 8ª rodada, dia 5 de fevereiro, sediará todas suas partidas no VGD (Vitorino Gonçalves Dias).

O LEC vai entrar em campo contra o Paraná visando a parte de cima da tabela. Dentro do G8 desde a rodada de estreia, o Tubarão é o atual 5º colocado, apenas dois pontos atrás de Cianorte e Azuriz, líderes com nove pontos somados.

“O Paraná investiu em um grande treinador, um grande elenco. A gente espera fazer um bom jogo, vencendo, chegamos aos dez pontos no final de semana, conseguimos pensar na classificação, depois olhar para o G4 para termos vantagem (no mata-mata)”, disse Claudinei Oliveira.





O Tubarão deve manter a equipe que venceu o líder Cianorte no Estádio Albino Turbay para o duelo com o Paraná. Na ocasião, o treinador fez apenas uma mudança em relação à derrota para o Maringá, ao tirar Marcelo Paredes da equipe para escalar Alison. A utilização do ex-atleta do Santos liberou Lucas Marques, que como segundo volante se destacou no triunfo sobre o Leão do Vale.





“Encaixaram bem juntos (Alison e Lucas Marques) até pelas características, tanto de marcação, mas de qualidade. Saem bem, tocando bola em cima do adversário”, destacou o treinador do LEC.