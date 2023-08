Londrina EC faz confronto direto na zona do rebaixamento com a Chapecoense

O jargão popular do futebol "jogo de seis pontos" se encaixa perfeitamente para o confronto do Londrina diante da Chapecoense nesta quarta-feira (2), às 21h30, no estádio do Café, pela 21ª rodada da Série B.





Diante de um rival que também ocupa a zona do rebaixamento, só a vitória interessa ao Tubarão em um momento muito delicado dentro da competição.



Publicidade

Publicidade





LEC e Chape estão separados por três pontos na tabela. O Alviceleste é o penúltimo, com 15 pontos, e a equipe catarinense aparece em 17º, com 18. Com uma vitória, o Londrina ultrapassaria o rival na classificação, em razão do número de vitórias. Ficaria 5 a 4 para o LEC. No entanto, qualquer resultado diferente de uma vitória poderia ser desastroso para o Tubarão.





Se não perder no Café, a Chapecoense, no mínimo, manteria a diferença atual na classificação e com o agravante do time alviverde ter um jogo a menos e poder aumentar a vantagem para o LEC após a realização da partida atrasada. Diante do cenário, vencer é a única palavra que serve ao Londrina nesta rodada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: