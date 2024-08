Londrina EC faz primeira decisão em Florianópolis

O Londrina inicia neste domingo (11) a primeira das suas três decisões na reta final da Série C. O duelo diante do Figueirense, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, é um confronto direto na luta por uma vaga no G8.





Depois de vários tropeços no estádio do Café, o LEC desperdiçou a possibilidade de antecipar a classificação e agora não tem mais chance de erro. Em sétimo lugar, com 25 pontos, o Tubarão não pode perder em Floripa.



Em caso de derrota, será ultrapassado pelo time catarinense. O Figueira é o nono, com 22 pontos. Vencendo o jogo, o Figueirense se iguala ao LEC em pontos mas terá uma vitória a mais (7 a 6).





Um fracasso na Ilha da Magia pode tirar o Alviceleste do G8 ao fim da 17ª rodada, desde que o Remo, que tem 22 pontos, vença o Confiança, neste sábado (10), em Aracaju. O time paraense também ficaria com uma vitória a mais que o LEC.

Por outro lado, uma vitória alviceleste na capital catarinense vai escancarar a classificação para o quadrangular final. O time subiria para 28 pontos, tiraria o Figueirense da briga e ficaria muito próximo da meta de 30 pontos traçada pelo clube para se classificar.





"É uma final para nós e para eles também. É um jogo de seis pontos, o jogo da classificação e o torcedor pode ter certeza que é desta forma que vamos encarar", afirmou o zagueiro João Maistro.





