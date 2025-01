Londrina EC fecha contratação do meia Caio Rafael, do Ceará

O Londrina contratou o meia Caio Rafael, de 20 anos, que chega ao clube por empréstimo do Ceará. A informação foi confirmada por Vanderlei Nogueira, agente do atleta, nas redes sociais.





“A jornada no Ceará foi marcada por dedicação e talento. Ao iniciar esse novo capítulo no Londrina, continue brilhando”, escreveu o empresário do jogador.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Caio Rafael tem vínculo com o Ceará somente até dezembro de 2025 e pode assinar em definitivo com o LEC ao fim do contrato inicial. O jogador chega para disputar posição com Gustavo França, atual camisa 10 do Tubarão, que não conta com um substituto nas mesmas características.





Caio Rafael é natural de Fortaleza e terá sua primeira experiência fora do Ceará. O atleta passou por todas as categorias de base do clube e se destacou em várias delas, tendo suas primeiras oportunidades no time principal em 2023. No ano passado, esteve em campo no time de cima em um jogo da Copa do Nordeste e em três da campanha do Campeonato Brasileiro da Série B, que culminou no acesso do Vozão à elite do futebol nacional em 2025.





Na última temporada, Caio Rafael disputou as competições da categoria sub-20 pelo Ceará. Ele esteve em campo em nove jogos do Brasileirão e marcou quatro gols, além de dar uma assistência. O jogador também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado e marcou dois gols em quatro jogos.