Londrina EC fica à frente no placar duas vezes, mas jogo contra Juventude acaba empatado

O Londrina EC novamente fez um bom jogo, surpreendeu o Juventude, ficou à frente do placar duas vezes, mas acabou cedendo o empate no fim e o 2 a 2 no Alfredo Jaconi, na tarde deste sábado (21), não mudou em nada a sua situação na Série B e deixa o time a um passo de cair para a Série C.





O Londrina marcou com Ariel e Iago Dias no primeiro tempo e contou com grande atuação do goleiro Neneca, que defendeu um pênalti cobrado por Nenê no segundo tempo. O gol de empate do time da casa veio num segundo pênalti. Ao final do jogo, o zagueiro Rafael Vaz desabafou contra a arbitragem em entrevista ao Sportv: "O Londrina fez uma das melhores partidas do campeonato inteiro. Com todo respeito à arbitragem, mas é mais fácil derrubar a gente. Porque do jeito que ele apitou, minando o jogo, dando pênalti que não foi. Com todo respeito, a gente é profissional, a gente está trabalhando todo dia, mas tem que ter mais respeito com o profissional. Não existe o que a gente sofreu hoje, a gente sofreu muito dentro de campo, isso não existe. É falta de respeito com o profissional", afirmou.

O Tubarão permanece na penúltima colocação, com 26 pontos, e faltando cinco rodadas só pode chegar a 41 pontos, pontuação que não deve ser suficiente para manter o time na Série B. O Alviceleste volta a campo no domingo (29) contra o CRB, no estádio do Café.