Londrina EC fica no empate com o CSA no estádio do Café

Não foi o resultado que a torcida gostaria, mas o Londrina evitou uma nova derrota no estádio do Café ao ficar no 2 a 2 com o CSA, na noite de segunda-feira (6), pela terceira rodada da Série C. O Tubarão ficou duas vezes atrás do placar no segundo tempo e buscou o empate no último lance do jogo com o centroavante Daniel Amorim.

O Alviceleste permanece sem vencer no Brasileiro e soma apenas dois pontos. O LEC ocupa a 13ª colocação e volta a campo no sábado (11) diante do ABC, em Natal. O CSA também somou o seu segundo ponto e permanece também na parte de baixo da tabela.





Com a promessa de mudar a postura do Londrina, o técnico Emerson Ávila promoveu cinco alterações na equipe e optou por um time mais leve e veloz, com as entradas do volante Samuel Andrade e dos atacantes Pablo e Henrique.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Tubarão dominou as ações na primeira etapa e viu um CSA apenas se defender no Café. A melhor chance foi logo aos seis minutos. De fora da área, Pablo acertou um belo chute na trave esquerda do goleiro Thomazella. O garoto foi responsável por ainda mais duas finalizações.





O LEC insistiu muito pelo lado esquerdo com Maurício e Iago Teles e por ali foram criadas as melhores chances ofensivas. Apesar do domínio, o Tubarão não encontrou o caminho do gol, mas saiu aplaudido pelo torcedor.





CONTINUE LENDO NA FOLHA: