Londrina EC goleia a Ponte Preta e sai da ZR neste domingo no Café

Aos 33 minutos, Jatobá chegou com perigo, só que a defesa da Macaca estava atenta e desviou. Moccelin tentou mais uma vez e acabou parado pelos zagueiros. Na reta final, Jatobá deu passe na medida, Caio Mancha furou e Vitor Feijão não fez valer a oportunidade e chutou em cima de Caíque França. Nos acréscimos, a Ponta Preta assustou com Dudu, que mandou a bola à queima-roupa, em cima dos defensores alviceleste, e Frigeri teve que espalmar para a linha de fundo.

Paulinho Moccelin arrancou com a bola e chutou com força na entrada da área, mas o camisa um da Ponte segurou em dois tempos.

O LEC, mais uma vez, apresentou dificuldades para criar jogadas e quem aproveitou foi o adversário, que chegou primeiro ao ataque. Aos 13 minutos, Léo Naldi mandou uma bomba, que foi defendida por Lucas Frigeri. O volume de jogo do Tubarão foi crescendo conforme o duelo avançava e as chances apareceram.

Pressionado pela sequência negativa de quatro jogos sem vencer, o Londrina voltou a respirar aliviado neste domingo (14) ao golear a Ponte Preta . Jogando no estádio do Café, diante de um público de menos de 900 pessoas, o LEC ficou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, depois de expulsão, e não decepcionou. Os gols saíram dos pés de João Paulo, de pênalti, e Matheus Lucas, que fez dois e incendiou o confronto.

Tubarão jogou com um atleta mais durante todo o segundo tempo e aproveitou a vantagem para marcar com João Paulo e Matheus Lucas

PM ATENDE OCORRÊNCIA DE BRIGA ENTRE TORCIDAS





Antes da partida começar, uma briga entre torcedores do Londrina e da Ponte deixou uma pessoa ferida. A confusão aconteceu na avenida Henrique Mansano no momento em que um carro em alta velocidade passou por cima do pé de um homem e atropelou outro, que seria torcedor do time paulista.





As vítimas foram atendidas por uma ambulância da Unimed que estava no estádio e na sequência pelo Siate, que fez o encaminhamento para o hospital. Segundo a PM (Polícia Militar), o homem atropelado sofreu traumatismo craniano. Ninguém foi preso.