Londrina EC inicia briga pelo acesso à Série B contra o São Bernardo neste sábado

O Londrina inicia neste sábado (6) a caminhada no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. O adversário será o São Bernardo, às 19h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 1ª rodada do grupo B. O confronto reúne duas equipes que tiveram campanhas semelhantes na fase inicial. Ambas somaram 30 pontos, com o Tubarão à frente na classificação pelo número de vitórias, terminando em quarto lugar, uma posição acima do Bernô.





Para o duelo, o técnico Roger Silva terá de lidar novamente com a ausência de Lucas Marques. O volante, titular absoluto no meio-campo, segue em recuperação de uma lesão muscular. Com isso, Zé Breno se mantém na equipe titular e forma a dupla de volantes com Alison. Por outro lado, o lateral Maurício retorna após ser poupado da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, na última rodada, quando foi preservado para não correr risco de suspensão no quadrangular. Cedric deixa a equipe.

O Londrina quer largar com resultado positivo, algo que não conseguiu em 2024, quando perdeu em casa para o Athletic por 3 a 2 logo na estreia da segunda fase. Uma vitória fora de casa pode ser determinante para dar confiança ao grupo na luta pelo acesso à Série B. Artilheiro da Série C, o atacante Iago Teles reforçou a importância de iniciar bem a disputa.





“Na segunda fase todos os jogos são muito difíceis, mas vamos focar em um jogo por vez. Cada jogo é uma nova história, uma estratégia. Estamos concentrados no São Bernardo, que é uma equipe muito boa, bem trabalhada, e sabemos da importância de começar vencendo. Vamos com força máxima para buscar essa vitória”, destacou o goleador alviceleste.

O companheiro de ataque, Quirino, também ressaltou as dificuldades do confronto. “O São Bernardo é um time tradicional do futebol paulista, tem jogadores experientes e sempre faz boas campanhas. Sabemos que será um jogo duro, contra uma equipe estruturada. Temos que guerrear, competir, mas com confiança e conscientes do que precisamos fazer. Estamos trabalhando forte durante a semana para conseguir uma boa atuação”, afirmou o centroavante.





No time titular, uma das dúvidas está no setor ofensivo. O meia Cristiano pode ganhar a vaga de Robson Duarte, que foi testado pela ponta-direita no segundo tempo da partida contra a Ponte Preta. Outras mudanças no esquema de Roger Silva também não estão descartadas.





Contratados no início da semana como últimas peças para o quadrangular, o zagueiro Vanderley, que chegou da Aparecidense, e o lateral-esquerdo Matheus Leal, contratado junto à Portuguesa, estão aptos para a partida e podem estrear, mas vão começar no banco de reservas.





SÃO BERNARDO





Do outro lado, o São Bernardo mantém a base que levou o clube à quinta colocação na primeira fase. A principal novidade é a contratação do volante Bruno Silva, de 39 anos, com passagens por Cruzeiro e Botafogo, que estava no Rio Branco-ES, na Série D. Outra aposta da equipe do ABC é o meia-atacante João Paulo, de 35 anos, com passagens por Cruzeiro e Avaí, e que chegou em julho, disputou sete jogos, mas ainda não marcou gols.

“Nossa preparação vem sendo muito forte, todo jogo agora precisa ser tratado como decisão. Contamos também com o nosso torcedor, que é muito importante para a equipe”, afirmou João Paulo, projetando o duelo.





Para atrair público, o Bernô promove uma ação especial de ingressos e praticamente vai abrir os portões do estádio 1º de Maio. Torcedores que forem ao estádio com camisa amarela ou preta poderão retirar gratuitamente a entrada nos portões de acesso. Já para a torcida do Londrina, os ingressos custarão R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada e serão vendidos nas bilheterias. Vale destacar que o time do ABC tem a quinta pior média de público pagante da competição, com apenas 715 por partida.

NOVIDADE





Uma novidade confirmada para o quadrangular do acesso será a utilização do árbitro de vídeo (VAR). A CBF confirmou que a Série C contará com a tecnologia até o fim a partir de agora e escalou Bráulio da Silva Machado para comandar o VAR em São Bernardo x Londrina.

FICHA TÉCNICA





São Bernardo

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Forster e Pará; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Felipe Azevedo, Rodolfo e Pedro Felipe (Victor Andrade). Técnico: Ricardo Catalá





Londrina

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Zé Breno e Robson Duarte (Cristiano); Eliel, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Estádio: 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

Horário: 19h30

Onde assistir: SportyNet (TV e Youtube)





