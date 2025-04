Londrina EC inicia luta por vaga na final do Paranaense contra o Operário

O Londrina entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Operário pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. O Tubarão eliminou o Cianorte na semi, enquanto o Fantasma despachou o São Joseense. A partida será disputada no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, às 16h.





Líder geral da competição, o LEC vai decidir a vaga em casa na terça-feira (18), às 20h, no estádio do Café, mas para ter tranquilidade na segunda partida sabe que precisa de um resultado positivo na primeira. Com isso, a equipe comandada pelo técnico Claudinei Oliveira utilizou o período de duas semanas sem jogos para se preparar fisicamente.

“A preparação foi a melhor possível. O Claudinei corrigiu tudo o que precisávamos ajustar, e foi muito importante esse período que tivemos para fazer esse trabalho”, destacou o zagueiro Wallace, capitão do Londrina, em entrevista coletiva.





As equipes já se enfrentaram uma vez em 2025. No dia 29 de janeiro, também no Germano Kruger, em duelo válido pela primeira fase, o Tubarão venceu por 1 a 0 com gol de Pablo e foi o responsável pela única derrota do Operário no ano. A ideia do LEC é repetir o bom jogo que fez na ocasião, mas Wallace admitiu que tudo será diferente no duelo deste sábado.

“A diferença entre o primeiro jogo e este é que muda tudo. O comportamento da equipe, o nível de estresse, o tipo de cobrança e também a expectativa. Vai ser um jogo mais difícil do que aquele. O primeiro já ficou para trás. Vamos muito conscientes do que precisa ser feito lá dentro, até porque, na casa deles, eles são muito fortes. Ganharam na Copa do Brasil do Tombense (na quarta-feira) por 1 a 0. Temos que ter muito cuidado nos primeiros 15 minutos, pois é uma tendência deles pressionar no início, e fazem isso muito bem. Vamos lá para fazer o melhor que temos que fazer, mas com os pés no chão, sabendo das dificuldades. Estamos preparados”, garantiu o defensor do time alviceleste.





Em campo, o LEC terá apenas uma alteração em relação à equipe que enfrentou o Cianorte no último dia 1º de março na vitória por 2 a 0. O zagueiro Caio retorna de suspensão e vai compor a defesa com Wallace. Yago Lincoln volta para o banco de reservas.





Já pelo lado da equipe de Ponta Grossa a preocupação é com a questão física dos atletas. O Operário teve uma semana de pausa após o fim da primeira fase do Estadual, mas logo emendou quatro jogos seguidos em duas semanas por conta da Copa do Brasil. Em meio aos dois empates com o São Joseense por 1 a 1 pelo Paranaense, a equipe dos Campos Gerais viajou ao Acre para enfrentar o Humaitá, pela competição nacional, empatou por 0 a 0, e se classificou nos pênaltis. Já na última quarta (12) recebeu o Tombense no Germano Kruger e venceu por 1 a 0, com gol de Vinicius Mingotti, confirmando a vaga à terceira fase do torneio.