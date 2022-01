Londrina EC joga a permanência na Copa São Paulo

Depois de estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota, o Tubarãozinho conseguiu a reabilitação neste fim de semana ao vencer o São Bento por 2 a 1. Com o resultado, o Londrina soma três pontos e vai vivo na luta pela classificação para a segunda fase na terceira e última rodada da primeira etapa da competição. O time está na chave 22 e tem como sede a cidade de São Bernardo do Campo.



O duelo decisivo será nesta terça-feira (11), contra o líder e dono da casa, São Bernardo, que ainda não perdeu no campeonato. O confronto vai acontecer às 19h15, no estádio Baetão. O LEC, que está em terceiro no grupo com três pontos, entrará em campo sabendo do que precisará para garantir a vaga. O principal concorrente, Aster Brasil-ES, vai jogar um pouco antes, às 17h, contra o lanterna e já eliminado São Bento. A equipe do Espírito Santo figura na segunda colocação, também somando três pontos.



“Evidente que se o São Bento ganhar do Aster jogamos pelo empate, mas independentemente disso vamos jogar pela vitória. É um processo de evolução e temos que melhorar cada vez mais. Se pretendemos conquistar esse título e disputar essa final, vencendo as etapas que vão ter, precisamos pensar sempre em ganhar. Temos capacidade para isso”, destacou o técnico Edinho. No entanto, caso o Aster leve a melhor poderá complicar a vida do Londrina, que terá a obrigação de vencer e por um bom placar para tirar o atraso no saldo de gols em relação ao concorrente, hoje zerado, enquanto que o Alviceleste está "negativado" com um gol.







