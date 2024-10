Londrina EC mantém planejamento e renova com Claudinei Oliveira

Mesmo sem o acesso para a Série B, o Londrina anunciou a renovação de contrato com o técnico Claudinei Oliveira, que vai permanecer no clube em 2025 com a missão principal de triunfar no Campeonato Brasileiro.





A continuidade do treinador era a prioridade do clube pensando no planejamento para a próxima temporada. Em sua última entrevista coletiva, Guilherme Bellintani, havia afirmado que o LEC faria os esforços necessários para a permanência de Oliveira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em suas redes sociais, o Alviceleste comemorou a renovação de contrato do técnico. "O movimento faz parte do fortalecimento e manutenção da estratégia que vem sendo implementada no clube, voltada para a evolução contínua e foco na construção de um time cada vez mais competitivo".





Claudinei Oliveira assumiu o Londrina na quinta rodada da Série C e manteve o time brigando pelo acesso até a última partida do Brasileiro, mas a volta à Série B não aconteceu. Agora, o treinador terá 80 dias para montar o elenco visando o início do Campeonato Paranaense, em janeiro. A Série C vai começar em abril.

Publicidade





Em 2024, o treinador comandou o LEC em 21 jogos, com oito vitórias, sete empates e seis derrotas. Aproveitamento de 49%.





"Estou feliz. Sempre deixei claro que a minha intenção era fazer um trabalho de longo prazo e permanecer aqui. Fui muito bem recebido por todos aqui na cidade e no clube. Espero fazer uma grande e vitoriosa temporada”, comentou o treinador aos canais oficiais do LEC.

Publicidade





Para Dado Cavalcanti, diretor técnico da Squadra Sports, proprietária da SAF do LEC, a permanência do treinador significa uma evolução do projeto alviceleste.





“Ter o Claudinei conosco por mais um ano, nos faz acreditar que, com evolução dos processos e correções de rotas, estaremos mais próximos dos nossos objetivos da temporada 2025. A temporada já começou em planejamento, e o foco agora está nas escolhas mais assertivas possíveis para sermos mais fortes no próximo ano”, apontou.





De acordo com o Londrina, Claudinei Oliveira tem se reunido com a direção de futebol para iniciar a montagem do elenco para o ano que vem. Nenhum reforço ainda foi anunciado e do grupo de jogadores que terminou o Brasileiro apenas sete mantêm contrato com o clube para 2025. O LEC deve voltar a treinar na última semana de novembro.





O primeiro compromisso do treinador pensando no ano que vem será o Torneio Paraná de Verão, preparatório para o Paranaense. A estreia na competição amistosa acontece no dia 15 de dezembro contra o Maringá.