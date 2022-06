Londrina EC não consegue chegar a Chapecó e jogo é adiado

O jogo entre Chapecoense e Londrina, marcado para esta sexta-feira (3), em Chapecó, foi adiado pela CBF. Em razão do tempo chuvoso, a delegação do LEC não conseguiu chegar à cidade catarinense e o Tubarão pediu o adiamento da partida.

O Londrina passou o dia todo em trânsito, mas não conseguiu desembarcar em Chapecó, já que o aeroporto da cidade permaneceu fechado durante todo o dia, em razão da neblina. A saga alviceleste começou ainda de madrugada, já que o voo para São Paulo estava marcado para às 06h. Com neblina em Londrina também, alguns voos foram cancelados e o embarque atrasou. A delegação chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos somente às 10h30.

A previsão inicial era desembarcar em Chapecó às 12h, depois passou para às 16h30. Mas a cidade catarinense enfrentou neblina o dia todo e a temperatura não passou dos 11ºC. O aeroporto Serafim Enoss Bertaso permaneceu fechado durante toda a quinta-feira.





Não é a primeira vez que uma partida precisa ser adiada por dificuldades de desembarque em Chapecó. Situações como esta vivida pelo LEC já se repetiu outras vezes, inclusive na série A do Campeonato Brasileiro.





No final da tarde, sem perspectivas de conseguir embarcar, o Londrina solicitou a CBF o adiamento da partida. A possibilidade inicial era transferir o duelo para sábado (4), mas a Chapecoense não aceitou. O clube catarinense queria que a CBF alterasse a tabela e marcasse o confronto para terça-feira (7). A CBF não permitiu. LEC e Chape já têm jogos marcados para terça-feira. O Tubarão recebe o Tombense, no estádio do Café, enquanto o time catarinense vai até Maceió encarar o CSA.

