Londrina EC perde a segunda seguida na Série B para o Vitória

Com a defesa novamente em parafuso, o Tubarão foi presa fácil para o Leão da Barra e sofreu sua segunda derrota seguida na Série B: perdeu por 2 a 0 para o Vitória, nesta noite, no Barradão, em Salvador.





O rubro-negro baiano segue com 100% de aproveitamento e de quebra derrubou o tabu de nunca ter vencido o Londrina em Série B. Até então haviam sido quatro derrotas em quatro jogos.

Disposto a corrigir a péssima atuação defensiva da equipe na goleada para a Chapecoense, pela segunda rodada, Gallo mexeu na zaga, trocando Xandão por Da Silva. Mas as falhas de marcação e posicionamento voltaram a aparecer em Salvador. O Vitória teve imensa facilidade para jogar, triangular e amassar o Londrina nos primeiros 20 minutos de jogo, quando não à toa marcou os dois gols. O primeiro surgiu aos 7 minutos, com o zagueiro Wagner Leonardo cabeceando livre em batida de escanteio de Osvaldo na altura da primeira trave. Ninguém subiu com ele.





E o Londrina, que já estava desarrumado, perdeu o prumo. Aos 12 minutos, Léo Gamalho quase fez em chute de fora da área. Aos 17min, o Leão ampliou em "jogada de treino": Zeca tocou nas costas de Salomão pela direita, Osvaldo recebeu e centrou rasteiro para a pequena área, onde estava Zé Hugo, que só teve o trabalho de tocar para o gol.





Foi num chute de Paulinho Moccelin que desviou na zaga e quase entrou que o Londrina assustou pela primeira vez, aos 21 minutos. Aos poucos, o time foi se recompondo. Aos 24, Gallo trocou Higor Leite, de novo perdido no meio, por Diego Jardel. Aos 32 minutos, as coisas pioraram para o LEC, quando Paulinho Moccelin teve que ser substituído por causa de lesão para a entrada de Clinton.





