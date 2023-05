Londrina EC perde do Atlético-GO com um mais e entra na ZR

O Londrina não soube aproveitar a vantagem numérica que teve desde os 15 minutos do segundo tempo, foi derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0, nesta segunda-feira (8) à noite, em Goiânia, e termina a quinta rodada da Série B na zona do rebaixamento (ZR). É uma situação que o clube não viveu no ano passado, o que já pode gerar pressão sobre o técnico Alexandre Gallo, que teve apenas cerca de um mês para montar um time completamente reformulado em relação ao que fora eliminado do Paranaense na primeira fase.





Com apenas uma vitória (na estreia), um empate e três derrotas (todas como visitante), o Tubarão caiu para o 17º lugar. No domingo, a equipe terá a chance de se reabilitar em casa, onde enfrentará a Ponte Preta no Café, pela sexta rodada.

Perder para o Atlético-GO, time de maior investimento e que estreou neste segunda seu segundo técnico na competição (Alberto Valentim), justamente porque tem como meta voltar à Série A, não é um resultado anormal.





O problema é que o Londrina ficou com um jogador a mais em campo desde os 15 minutos do primeiro tempo, quando Airton foi expulso por entrada dura em João Paulo, e não soube se impor em campo. O Dragão havia aberto placar um minuto antes, em forte cabeceio de Renato na área, após cruzamento em jogada ensaiada de escanteio, e conseguiu controlar a partida.





