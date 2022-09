Londrina EC perde para o Fantasma e desperdiça chance de encostar no G4

Para um time que busca o G4 da Série B do Brasileiro, o Londrina fez um jogo apático e praticamente não incomodou o Operário. O resultado foi uma derrota para o Fantasma, por 1 a 0, na noite deste sábado (3), no estádio Germano Krüger, placar que “ressuscitou” o time de Ponta Grossa, que não vencia há cinco rodadas, com três empates e duas derrotas.







O Tubarão desperdiçou a chance de diminuir a distância para apenas um ponto para o Vasco, que também foi derrotado na rodada por 1 a 0 para o Brusque. O LEC - que vinha de dois triunfos consecutivos - segue na quinta colocação, com 41 pontos, quatro a menos que o Cruzmaltino. O próximo desafio do Alviceleste será no sábado (10), às 18h30, contra a Chapecoense, no estádio do Café.

JOGO





O LEC teve dificuldades no primeiro tempo, principalmente para marcar e criar ofensivamente. A primeira jogada de perigo foi dos donos da casa, aos 13 minutos, em cobrança de falta na entrada de área, em que Reina mandou por cima do gol de Matheus Nogueira. Aos 40 novamente o Fantasma. No entanto, o árbitro sinalizou impedimento de Júnior Brandão. O Londrina seguiu inofensivo e pouco fez para assustar a zaga do adversário.

O Operário voltou do intervalo colocando ainda mais pressão sobre o Tubarão. Logo que o jogo reiniciou, Júnior Brandão mandou uma bomba e Matheus Nogueira defendeu. Aos 15 minutos, Fabiano mandou uma bomba e o camisa um alviceleste afastou mais uma vez. O Fantasma continuou com mais “fome” de gol e conseguiu o que queria aos 35 minutos. Em cruzamento, Felipe Garcia cabeceou e colocou no fundo da rede.





Numa partida sofrível, o Londrina pouco fez para tentar reverter o revés e acabou levando a pior fora de casa, para alegria de quem foi ao estádio no Oeste do Estado.





FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 1: Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê, Fabiano e Rafael Chorão; Fernando Neto (Gustavo), Giovanni Pavani (Jean Carlo) e Reina (Felipe Garcia); Paulo Victor e Júnior Brandão (Getterson). Técnico: Matheus Costa