Londrina EC perde para o São Joseense, lanterna do Paranaense

Após três vitórias seguidas, o Londrina voltou a perder neste domingo (2), quando foi superado por 2 a 1 pelo São Joseense, lanterna do campeonato, que ainda não havia vencido. O jogo, válido pela 7ª rodada, no Estádio do Pinhão, foi marcado pelo domínio do time da casa, que não deu espaço para o LEC, que foi a campo com mudanças e deixou a desejar em São José dos Pinhais.
O técnico Claudinei Oliveira optou por preservar os veteranos Wallace e Alison, que deram lugar a Yago Lincoln e Paredes. As duas apostas do comandante alviceleste não tiveram um bom desempenho neste domingo.
Como já aconteceu em outras partidas, o que faltou foi criatividade e controle de jogo. O LEC foi dominado no primeiro tempo e, no segundo, após ensaiar uma reação, não teve força para segurar o resultado e, quem sabe, virar. Claudinei também demorou para mexer no time, que deixou escapar três pontos e a liderança do Paranaense.
Com o resultado, o Londrina fica na vice-liderança, com 13 pontos. O São Joseense, mesmo com a vitória, permanece na lanterna, com 4 pontos. O Tubarão volta a campo a quarta-feira (5) para enfrentar o Azuriz, às 20h, no Estádio do Café. O São Joseense encara o Athletico na quinta (6), às 20h, em Curitiba.
