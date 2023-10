Londrina EC precisa vencer as seis últimas partidas para evitar rebaixamento

Segundo matemáticos, time tem que vencer os seis jogos que restam para evitar rebaixamento, começando por este sábado, contra o Juventude





Para que a matemática continue sendo uma aliada do Londrina na sua luta para tentar sair da zona do rebaixamento, o Tubarão terá que vencer o Juventude neste sábado (21), em Caxias do Sul. Qualquer outro resultado que não seja a vitória levará o Alviceleste para a Série C em 2024. Aí será só uma questão de saber em qual rodada a queda estará sacramentada. O duelo no estádio Alfredo Jaconi começa às 18h e vale pela 33ª rodada da Série B.

Publicidade

Publicidade





Com 25 pontos em penúltimo lugar, o LEC precisa de 100% de aproveitamento nas seis rodadas finais para chegar aos 43 pontos. De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), com 43 pontos a equipe tem 98% de chance de permanecer na Série B. O Tubarão tem nove pontos a menos que a Ponte Preta, primeira equipe fora da ZR, e mesmo que perca no Rio Grande do Sul não corre o risco matemático de ser rebaixado nesta rodada.





Mas para manter as esperanças vivas o Londrina terá que fazer na serra gaúcha algo que fez uma única vez neste Brasileiro: ganhar fora de casa. O LEC é o pior visitante da competição e somou apenas cinco pontos em 16 jogos. A única vitória foi há cinco meses: 2 a 0 sobre o Tombense na sétima rodada, no dia 19 de maio.

Publicidade





"Precisamos ter um jogo bom fora de casa. Fizemos três bons jogos em casa com grandes momentos. O segundo tempo contra o Ituano, o primeiro tempo diante do Sampaio e o jogo todo contra o Avaí", apontou o técnico Roberto Fonseca. "É uma crescente da equipe e os jogadores estão mais familiarizados com a nossa ideia de jogo. Temos que acreditar que sempre o próximo jogo é o mais importante e que pode ser o jogo da surpresa".





Londrina e Juventude estão separados por 30 pontos na tabela e o time gaúcho projeta vencer mais três partidas para garantir o retorno à Série A, de onde caiu em 2022. A equipe está na quarta posição, com 55 pontos, e sabe que precisa vencer a partida, sob o risco de fechar a rodada fora do grupo dos quatro melhores.





VEJA A ESCALAÇÃO NA FOLHA DE LONDRINA: