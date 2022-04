Londrina EC quer reação contra o Novorizontino de olho no Cruzeiro

O Londrina quer aproveitar o fator estádio do Café para voltar a vencer na Série B. Em busca de reabilitação, o Tubarão recebe o Novorizontino nesta quinta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, às 19h, pela terceira rodada do Brasileiro. O confronto marca a partida de número 100 do capitão João Paulo com a camisa do Alviceleste.

Na quinta posição, com três pontos, o LEC venceu na estreia o Náutico em casa e perdeu na última rodada para o Criciúma, em Santa Catarina. Apesar de estar há pouco tempo no clube, o técnico Adilson Batista tem retrospecto como mandante positivo. Foram dois jogos e dois triunfos. Além da vitória na primeira rodada da Série B, havia vencido o Athletico no Paranaense.

"É um retrospecto positivo, mesmo entendendo que seja ainda cedo para esta avaliação. Precisamos vencer o jogo para brigar em cima da tabela. Caímos algumas posições com o complemento da rodada, mesmo estando todo mundo muito perto. Mas o ideal é ir para Belo Horizonte lá em cima, para ter um fôlego", frisou o técnico alviceleste, lembrando do confronto da terça-feira (26) contra o Cruzeiro. "A intenção é vencer, mas não se vence de qualquer jeito. Se vence com organização".





Organização que Adilson Batista entendeu que houve em Criciúma, apesar da derrota. O treinador reconheceu o vacilo no gol do time catarinense, mas ressaltou o volume de jogo e o controle da partida que a equipe teve. Batista chamou a atenção para a característica diferente do confronto desta quinta-feira e pregou respeito ao adversário, mesmo após o rebaixamento no Campeonato Paulista.





"Mudou muito em relação ao Paulista e trouxe jogadores experientes. Temos que colocar em campo algumas coisas importantes para furar a marcação e encontrar os espaços. Mas também ter muitos cuidados sem a bola. Espero um jogo duro, difícil e bem disputado. É um jogo de atenção", apontou.

