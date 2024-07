Londrina EC reage, mas termina empatado com o Tombense no Café

O Londrina não jogou bem, mas não faltou luta e disposição para arrancar um empate por 3 a 3 contra o Tombense, na noite desta segunda-feira (1º), no estádio do Café, depois de estar perdendo por 2 a 0, pela 11ª rodada da Série C.





Foi o quarto empate do Alviceleste em sete jogos em casa. O ponto foi comemorado pelas circunstâncias da partida e levou o LEC de volta ao G8, em oitavo lugar, com 17 pontos, um a frente do Ypiranga. No entanto, o time gaúcho tem três jogos a menos que o Tubarão.

O Londrina terá que buscar os pontos desperdiçados diante da torcida agora em dois jogos fora de casa. O primeiro, no sábado (6), às 19h30, contra a Aparecidense, em Goiás.





O LEC não conseguiu repetir a boa atuação dos jogos anteriores no primeiro tempo. O time teve muita dificuldade para sair da forte marcação do Tombense e pouco criou.

O LEC assustou apenas em duas finalizações de Iago Teles e Longuine. Aos 45 minutos, Amorim perdeu a melhor chance. Após jogada de Henrique, o centroavante finalizou da marca do pênalti para fora. As emoções ficaram reservadas para o segundo tempo.





O Tombense voltou melhor para a etapa complementar e pressionou nos minutos iniciais até abrir o placar aos cinco minutos. O atacante Pedro Oliveira finalizou da entrada da área, o goleiro Arthur foi mal no lance e espalmou para dentro do gol.







