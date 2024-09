Londrina EC recebe o Ypiranga em casa com a obrigação de vencer

Sem pontos no quadrangular final, o Londrina tem uma verdadeira decisão neste sábado (14) diante do Ypiranga-RS, no estádio do Café. Qualquer resultado que não seja a vitória, deixará o Tubarão praticamente fora da briga para voltar à Série B no ano que vem. O jogo começa às 16h30.







O LEC vive um drama parecido com o último jogo da primeira fase, quando enfrentou o Náutico e corria o risco de ser eliminado dentro de casa. A vitória por 3 a 2 sobre os pernambucanos aliviou o clima e garantiu a classificação.



"Existe uma tensão, assim como contra o Náutico, porque sabíamos que aquele jogo poderia definir o nosso ano. Temos procurado estar bem preparados do ponto de vista psicológico para não deixar a pressão atrapalhar, até porque esta situação de cobrança faz parte do futebol", afirmou o volante Pedro Cacho.





"É o jogo mais importante do ano para nós e precisamos vencer. Todos os jogadores estão bem preparados e o que está faltando é a vitória."

O Alviceleste ocupa a lanterna do grupo após duas rodadas e tem dois pontos a menos que o time gaúcho, que empatou os dois jogos desta fase por 0 a 0. Athletic e Ferroviária pontuam a chave com quatro pontos e se enfrentam na segunda-feira (16), em Araraquara.





Com quatro jogos até o término do quadrangular, o Londrina tem duas partidas em casa - Ypiranga e Ferroviária - e duas partidas fora - Ypiranga e Athletic - e projeta pelo menos três vitórias para poder brigar por uma das duas vagas para o acesso.