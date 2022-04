Londrina EC reencontra Tencati em duelo com o Criciúma

No embalo da boa estreia na Série B, o Londrina encara nesta quinta-feira (14) o Criciúma pela segunda rodada do Brasileiro. O confronto será no estádio Heriberto Hülse, às 20h, e marca um reencontro do LEC com o técnico Claudio Tencati. Será o primeiro jogo do time catarinense no Nacional.



A vitória por 2 a 0 sobre o Náutico mostrou um Tubarão bem organizado e que proporcionou poucas chances ao adversário. O torcedor saiu animado e confiante do estádio do Café. Antes da viagem para Santa Catarina, no entanto, o técnico Adilson Batista pregou mais uma vez cautela e alertou sobre as dificuldades da competição.



"Vi na estreia coisas boas e coisas a serem corrigidas, que temos feito internamente, no trabalho. Temos que enaltecer a atuação, mas é muito cedo, é só o começo, e teremos muitas dificuldades pela frente. Precisamos ter atenção em todos os jogos", alertou o comandante alviceleste.





Entre os jogadores também não há empolgação e sim muita concentração e foco neste próximo jogo. "A Série B tem um jogo atrás do outro e não se pode acomodar. Temos que manter o mesmo ritmo, a mesma pegada e o mesmo espírito", frisou o volante Jhonny Lucas, autor do primeiro gol sobre o Náutico.





