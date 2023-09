Londrina EC revê Sport em busca de sobrevivência na Série B

O Londrina enfrenta o Sport neste sábado (23), na Ilha do Retiro, três meses e meio depois do encontro entre as equipes no estádio do Café. Depois daquela derrota no primeiro turno, o LEC acumulou uma sequência de resultados negativos, reformulou quase todo o elenco, trocou de técnico mais duas vezes e afundou na zona do rebaixamento. Por outro lado, o time pernambucano embalou e se consolidou no G4.





Dos 16 jogadores que entraram em campo pelo Tubarão no dia 4 de junho, na derrota por 2 a 1, nove não estão mais no clube. Entre os titulares naquela partida, somente o zagueiro Gabriel, os volantes João Paulo e Moisés e o atacante Paulinho Moccelin seguem sendo opções frequentes nas partidas.

Naquele jogo da 10ª rodada, o LEC foi dirigido por PC Gusmão, que comandou o clube em apenas cinco jogos e foi demitido um mês depois sem nenhuma vitória. Para o lugar de PC, o clube contratou Eduardo Souza, que também já deixou a equipe para a chegada de Roberto Fonseca. Quatro rodadas depois de perder para o Sport, o Londrina entraria na zona do rebaixamento e permanece entre os últimos há 15 rodadas consecutivas. O Tubarão ocupa a penúltima colocação, com 21 pontos.





O time pernambucano fez exatamente o contrário do Alviceleste. O Sport tem conseguido confirmar o seu favoritismo pelo acesso com a manutenção da base e do comando. Enderson Moreira dirige o time desde o fim do ano passado. E foi buscar reforços pontuais como o experiente Diego Souza, que marcou o seu primeiro gol na última rodada na vitória por 1 a 0 sobre o lanterna ABC, em Natal.





Atual terceiro colocado, com 50 pontos, o rubro-negro está há 17 rodadas no grupo dos quatro primeiros colocados. Tem dois pontos a menos que o líder Vitória. No entanto, o Sport também tem os seus problemas para administrar. O artilheiro Vagner Love vive um incômodo jejum e não marca há 10 jogos na Série B. Apesar disso, é o vice-artilheiro, com 10 gols. O principal goleador da competição é Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, com 12 gols.





