Londrina EC sofre virada do Sport e perde terceira partida seguida

Nem a estreia do técnico PC Gusmão mudou o rumo do Londrina na Série B. Na noite deste domingo (4), o Tubarão perdeu de virada para o Sport por 2 a 1, no estádio do Café, e permanece na 14ª posição, com 10 pontos, dois acima da zona do rebaixamento.





O nome do jogo foi Vagner Love, que marcou duas vezes no segundo tempo e levou o rubro-negro pernambucano para os 17 pontos, na parte de cima da tabela, mesmo com dois jogos a menos.

Publicidade

Publicidade





Apesar da formação com três zagueiros, o Londrina começou o jogo pressionando. E nos primeiros minutos conseguiu uma falta na ponta esquerda e dois escanteios seguidos. No segundo, saiu o gol alviceleste aos três minutos.

João Paulo levantou para a área da ponta esquerda e o zagueiro Gabriel se antecipou à marcação e mandou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Renan. Segundo gol do prata da casa na Série B.





A partir do gol, o Londrina deu a bola para o Sport e buscou os contra-ataques, que foram raros. No entanto, na defesa o Tubarão foi muito bem e deu poucas chances para o time pernambucano. O Leão da Ilha do Retiro ficou encaixotado na forte marcação alviceleste.





Continue lendo na Folha: