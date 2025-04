Londrina EC tem maior público em estreias de Brasileiro desde 2017

O Londrina estreou no Campeonato Brasileiro da Série C com vitória por 3 a 1 sobre o Ypiranga na noite de segunda-feira (14) em jogo que ficou marcado pelo retorno da equipe ao estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) após nove anos de hiato. O público de 6.399 torcedores foi o maior do LEC em estreias de Campeonato Brasileiro desde 2017, contando jogos de Série B e Série C, segundo levantamento da FOLHA.





“O torcedor no Café sempre nos ajudou muito, compareceu bastante, mas a distância é maior, o cara está a vários metros do atleta. No VGD ele está do lado. Quando a coisa não estiver boa, também vai ser cobrado, até mais que no Café, mas enquanto tivermos essa entrega e esse comprometimento, não tem como o cara não ficar feliz. No VGD, com essa proximidade, com o estádio que abraça a equipe, lotado do jeito que estava, e a tendência é sempre ter um bom público, esperamos criar essa sinergia”, destacou Claudinei Oliveira, técnico da equipe, sobre o grande público no VGD.

O último bom público em estreias na competição nacional do Tubarão foi na Série B de 2017, quando 6.828 torcedores foram ao estádio do Café no dia 3 de maio para acompanhar a derrota da equipe por 3 a 0 para o Internacional.





Públicos pequenos

Entre 2018 e 2024, o LEC fez sete estreias em Brasileiros, sendo duas pela Série C e cinco pela Série B, mas nenhuma passou de 2 mil torcedores. Todos os jogos foram no Café, já que o VGD estava fechado desde abril de 2016.

Em 2018, a estreia em casa do time alviceleste na Série B foi no dia 14 de abril, contra o Boa Esporte, na 1ª rodada. O time venceu por 1 a 0 para 1.679 torcedores presentes. No ano seguinte, em 2019, no dia 3 de maio, também pela segunda divisão, o primeiro jogo foi para um público ainda menor, na 2ª rodada. Foram 1.466 torcedores ao Café para acompanhar a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas.





Em 2020 e 2021, os estádios foram fechados por conta da pandemia de Covid-19. Com isso, o primeiro jogo da Série C, contra o Criciúma, no dia 10 de agosto, com empate por 0 a 0 na 1ª rodada, e a volta à Série B, contra o Brusque, na derrota por 1 a 0 pela 2ª rodada, no dia 5 de junho, foram disputados sem a presença de público.

Os torcedores do LEC voltaram ao estádio em 2022, mas o público seguiu pequeno. Para 1.301 pessoas, a equipe venceu o Náutico por 2 a 0 na 1ª rodada da Série B daquele ano, no dia 10 de abril. No ano seguinte, na rodada de estreia da segunda divisão, o Londrina recebeu o ABC no dia 16 de abril e triunfou por 1 a 0, com público de 1.655 torcedores. Por fim, no ano passado, na estreia da Série C, a equipe alviceleste foi goleada por 4 a 0 pelo Ypiranga no Café, pela 2ª rodada, para um público de 1.788 torcedores.





Mudança de horário

O Londrina volta a campo no próximo domingo (20), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, para enfrentar o Floresta-CE. Nesta terça (15), a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão, a CBF mudou o horário da partida das 16h para as 16h30. A partida também foi transferida de estádio, passando do Presidente Vargas, em Fortaleza, para o Domingão, em Horizonte, cidade que fica a 40 km da capital cearense.





A volta do Tubarão ao VGD será no final de semana seguinte, no sábado, dia 26 de abril, quando enfrenta o Maringá pela 3ª rodada, às 16h.