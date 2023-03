Londrina EC treina com o sub-20 no Café enquanto define elenco

Enquanto define o elenco que vai disputar a Série B a partir da segunda quinzena de abril, o Londrina intensifica os treinamentos para que o técnico Alexandre Gallo possa identificar virtudes e carências do time e também avaliar de perto quem da base pode servir ao Tubarão. Neste sábado (25), apesar do forte calor, o treinador comandou pela manhã, no estádio do Café, um "jogo-treino" em que utilizou os profissionais e também os garotos do sub-20.





Gallo admitiu que o ideal seria a equipe realizar amistosos nesta inter-temporada, mas ponderou que o clube vem tendo dificuldades para encontrar adversários por conta das competições estaduais que ainda estão em curso, e considerou positiva a atividade com os meninos da base.

"Evidente que nós queríamos ter tido um amistoso contra algum adversário, a gente está com dificuldade no momento em relação às competições que ainda estão acontecendo, mas acho que (o treino deste sábado) foi muito bom porque acaba enfrentando atletas que você não enfrenta no dia-dia. Acho que o desempenho foi muito bom, nós estamos intensificando essa questão da marcação, que é um ponto importante pra nossa equipe. Eu gostei muito da movimentação, fizemos cinco gols, então acabou sendo muito positivo", avaliou o treinador, ressaltando a importância de conhecer melhor os garotos do sub-20.





"Sem dúvida, é um trabalho importante que eu gosto de fazer, gosto de participar, de dar oportunidades para os meninos, e dar uma olhada neles pra ver suas qualidades. A gente já está entendendo um pouquinho os jogadores que já estão um pouco à frente e que talvez dentro da competição possam nos ajudar e nos servir", afirmou ele à assessoria de comunicação do LEC.





