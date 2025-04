Londrina EC vai encarar o Operário na semi do Paranaense

O Operário será o adversário do Londrina na semifinal do Campeonato Paranaense. No Germano Kruger, neste domingo (9), a equipe de Ponta Grossa venceu o São Joseense nos pênaltis, por 6 a 5, e se classificou para a próxima fase do Estadual, além de garantir vaga para a Copa do Brasil de 2026. No tempo normal, as equipes empataram por 1 a 1.





O jogo de ida da semifinal será com mando do Operário em Ponta Grossa, enquanto a volta, por ter a melhor campanha, será com mando do Londrina, que vai definir durante a semana se voltará a jogar no estádio do Café ou se fará sua estreia no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) em 2025.

Sofrimento do Operário





O São Joseense começou assustando o Operário no Germano Kruger e finalizou duas vezes nos primeiros cinco minutos. A equipe da Região Metropolitana de Curitiba se fechou defensivamente com uma linha de cinco jogadores e não dava espaço para o Fantasma, além de encontrar espaço nos contra-ataques.





O time de Ponta Grossa pouco conseguiu atacar nos minutos iniciais e viu o São Joseense se fechar sem correr riscos. A grande chance da etapa inicial foi dos visitantes, quando Calazans foi lançado em profundidade, ganhou do zagueiro Allan Godói e ficou cara a cara com Elias. O camisa 11 finalizou e o arqueiro salvou o Operário.





