Londrina EC vence o ABC na estreia da Série B no Café

O Londrina largou bem na estreia da Série B do Brasileiro. Depois de um bom primeiro tempo, em que perdeu chances de abrir o placar, o Tubarão assegurou a importante vitória na primeira rodada aos 43 minutos do segundo tempo, em gol de cabeça de Diego Jardel aproveitando cruzamento preciso de Clinton. O 1 a 0 no Café traz a confiança que o time de Alexandre Gallo precisava em meio à reconstrução do elenco - 15 reforços foram contratados -, o longo tempo da equipe sem jogos oficiais (mais de 40 dias desde as eliminações precoces no Paranaense e na Copa do Brasil) e também à boa fase do adversário. O ABC-RN foi semifinalista da Copa do Nordeste e disputa a terceira fase da Copa do Brasil.

A vitória conquistada no fim da partida premiou um Londrina que criou várias oportunidades de gol no primeiro tempo, com uma atuação que chegou a surpreender os próprios jogadores, dada a falta de um melhor entrosamento do time. O ABC não teve, a rigor, uma bola que levasse perigo ao goleiro Lucas Frigeri.

Na segunda etapa, o ritmo caiu um pouco porque o Londrina não teve o mesmo volume de jogo e o ABC continuou apenas apostando em parcos contra-ataques.

O gol surgiu aos 43 minutos, após Diego Jardel completar de cabeça cruzamento de Clinton. Os 1600 torcedores que foram ao Café devem ter saído satisfeitos. E o técnico Gallo, um pouco aliviado, já que ele vinha pregando que para um time remontado seria fundamental - é fundamental - começar bem esta Série B que promete ser tão competitiva quanto a do ano passado.

O Londrina volta a campo no próximo domingo (23), quando enfrentará a Chapecoense em Chapecó (SC). O time catarinense perdeu na estreia para o Mirassol, por 1 a 0, em Mirassol (SP).