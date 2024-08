Londrina EC vence por 3 a 2 e garante classificação no Brasileiro da Série C

O Londrina Esporte Clube garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao derrotar o Náutico em casa, no estádio do Café, diante da torcida alviceleste, neste sábado (24).





O Tubarão saiu na frente com Rafael Longuine, aos 12 minutos, mas cedeu o empate aos 17, gol de Bruno Mezenga. No fim da primeira etapa, Everton Moraes voltou a deixar o LEC na frente, aos 45.

No segundo tempo, os visitantes voltaram a empatar com Gustavo Maia, aos 12. Os londrinenses ainda tiveram um gol anulado pela arbitragem. Também no último minuto regulamentar, Maurício fechou o placar.





Com o resultado, com 27 pontos, o Londrina fica em sétimo lugar entre os oito times que passam para a fase seguinte da competição. O Náutico ficou com 25, em nono.

