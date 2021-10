Londrina empata mais uma e segue na zona de rebaixamento do Brasileiro

O frio da noite desta terça-feira (19) no estádio do Café espantou o bom futebol de Londrina e Goiás, que não saíram do 0 a 0 pela 31ª rodada da Série B.

Com o empate, o Tubarão chega a três jogos sem vencer e permanece na zona do rebaixamento do Brasileiro, agora com 32 pontos.

O LEC teve a sua vida ainda mais difícil no jogo ao ver o atacante Marcelinho ser expulso aos 28 minutos do segundo tempo. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo ao atingir o rosto do lateral Artur.





Foi a segunda expulsão do jogador na Série B - ele havia sido excluído também na goleada para o Botafogo.

