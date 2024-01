Londrina Esporte Clube fecha patrocínio com gravadora de Ana Castela

O Londrina Esporte Clube anuncia nesta quarta-feira (24) a Agroplay Music como seu patrocinador master. A gravadora londrinense vai estampar a sua marca na parte frontal da camisa alviceleste. A agência de artistas é a primeira parceira comercial do LEC em 2024. A estreia do patrocínio acontece nesta quinta-feira no jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Paranaense, no estádio do Café.





Entre os principais nomes agenciados pela Agroplay está a cantora sertaneja Ana Castela. Conhecida como Boiadeira, Castela é um dos grandes nomes do sertanejo universitário atualmente e dona de hits de sucesso como "Boiadeira", "Pipoco", "Solteiro forçado" e "Nosso quadro". A Agroplay tem outros nomes musicais no seu cast como Luan Pereira, Julya e Maryana e Guilherme e Manuel.

Nas duas primeiras rodadas do Estadual, o Londrina jogou sem patrocínio na camisa, já que os parceiros do clube até 2023 não tiveram seus contratos renovados.





