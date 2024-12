Londrina fecha 2024 em sexto lugar na média de público do Paraná

A presença do torcedor do Londrina aumentou no estádio do Café em 2024, no primeiro ano da criação da SAF do Alviceleste, em comparação aos últimos anos da administração da SM Sports. No entanto, a média do clube ainda é baixíssima e ficou bem distante dos seus principais rivais no futebol paranaense.





Entre os principais clubes do Estado, o LEC fechou a temporada com a sexta melhor média de público, ficando atrás de Athletico, Paraná Clube, Coritiba, Maringá e Operário.





O Londrina jogou 19 partidas no estádio do Café - 13 na Série C e seis no Campeonato Paranaense. O total de público pagante foi de 67.748 pessoas, o que dá uma média de 3.565 torcedores por jogo. O levantamento é do Blog do Ranking da CBF.

No Brasileiro, o LEC teve a sétima melhor média, com 3.282 pagantes e um total de 42.665 torcedores. Destaques para os jogos contra Athletic e Ferroviária, com públicos de 10 mil torcedores no Café.





No Paranaense, a média do Tubarão foi a quinta melhor do Estadual, com 4.181 por jogo e um total de 25.083 torcedores. No confronto contra o Maringá, pela primeira fase, foram mais de sete mil torcedores e no duelo com o Athletico, pelas quartas de final, o público superou os 14 mil, o maior público do ano.





Em 2023, último ano da gestão da SM Sports, na campanha do rebaixamento na Série B, o Londrina teve a pior média do Brasileiro entre os 20 clubes participantes: 916 pagantes por jogo. Em 2022, foi o penúltimo colocado.





