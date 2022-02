Londrina fica no 1 a 1 com o Operário pela 9ª rodada do Paranaense

Querendo engatar uma nova sequência de vitórias, o Londrina teve que se contentar com um empate na noite deste domingo (20), pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. No estádio Germano Krüger, o Alviceleste ficou no 1 a 1 com o Operário. O LEC precisou se sacrificar no duelo, que foi movimentado, após Salatiel levar o cartão vermelho ainda no primeiro tempo.

Mesmo com um a menos, o time conseguiu marcar e segurar o resultado em boa parte do jogo, mas depois de mexidas do técnico Vinicius Eutrópio recuou e deu campo para o adversário, que pressionou. O Tubarão tem 15 pontos e caiu uma posição, figurando em sexto. O Operário agora é o quinto e soma os mesmos 15 pontos.

O ponto fora de casa confirmou o Londrina na próxima fase do Estadual. Nas duas rodadas finais o objetivo será tentar uma melhor colocação na tabela. A equipe volta a jogar no sábado (26), contra o Rio Branco, às 16h, no Gigante do Itiberê. Já o Operário viaja para Curitiba, onde enfrenta o Athletico, no domingo (27).





O Londrina teve um começo de jogo bem postado na defesa e buscando o contra-ataque, enquanto que o adversário adotou uma postura mais ofensiva. A primeira chance foi do Fantasma, aos seis minutos, mas foi o LEC que chegou perto do gol com maior efetividade.





Douglas Coutinho cruzou e Capirini bateu de primeira, com a bola indo para fora. A resposta do time de Ponta Grossa foi em grande estilo, num chute de Paulo Sérgio, que parou no goleiro Matheus Nogueira.



Crescendo na partida, o Tubarão perdeu o meia Salatiel, que levou o segundo amarelo, por causa de reclamação, e foi expulso. Continue lendo na FOLHA.