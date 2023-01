Londrina promete brigar pelo título do Paranaense que começa neste fim de semana

O Londrina abre oficialmente a temporada 2023 neste domingo (15) quando estreia no Campeonato Paranaense diante do Azuriz, às 16h, no estádio do Café. Com uma reformulação grande no clube, que passou pelo comando técnico e elenco, o Tubarão entra com o objetivo de brigar pelas primeiras posições do Estadual, agora único caminho para garantir vaga na Copa do Brasil de 2024.





Campeão em 2021 e quinto colocado no ano passado, o LEC mudou o seu planejamento para o início da temporada e abriu mão de formar uma equipe prioritariamente jovem e foi ao mercado. Trouxe 14 reforços, entre eles nomes experientes como Júnior Dutra, Ezequiel, Clayton e o goleiro Saulo.



Publicidade

Publicidade





"Temos grandes coisas a fazer nesta temporada. O Londrina é um time grande, a mentalidade do trabalho é de time grande e vamos entrar para vencer todas as partidas e ir o mais longe possível em todas as competições", afirmou o técnico Edinho, que já dirigiu três equipes profissionais, mas reconhece que esta chance no LEC é a grande oportunidade da carreira. "É o meu principal desafio e estou me posicionando no mercado sempre com aquele meu objetivo de revolucionar o futebol brasileiro".





O Londrina fez um mês de preparação para a estreia, mas alguns dos reforços chegaram há poucas semanas e o lado físico ainda não é o ideal. Edinho garante que o time está definido, mas que precisará de um tempo para chegar ao ponto ideal. "Uma estreia gera muita expectativa. Vamos considerar o lado físico, o potencial de cada um e a experiência para escalar. Temos uma equipe completamente nova e que não está no auge, mas é fundamental começar bem e com três pontos", frisou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA:

Entre os reforços, devem estrear o goleiro Saulo, os laterais Ezequiel e Wendel, o meia Lucas Sá e os atacantes Júnior Dutra e Mauri. Clayton deve começar no banco.