Londrina reecontra torcedores no jogo com o Vitória deste sábado

Depois de um ano e sete meses o torcedor do Londrina poderá voltar ao Estádio do Café para acompanhar um jogo do Tubarão. O clube confirmou na tarde desta quinta-feira (23) o retorno do público na partida contra o Vitória, no sábado (25), às 16h, pela 26ª rodada da série B.

O último jogo do LEC com público no estádio do Café foi no dia 22 de fevereiro do ano passado no empate em 1 a 1 com o Rio Branco pelo Campeonato Paranaense. Desde então, foram 32 partidas sem o torcedor no seu estádio, em razão das restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus.

Continua depois da publicidade