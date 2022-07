Londrina visa jogo com Sport para feito inédito na Série B

Empolgado com a goleada em cima da Chapecoense na Arena Condá, por 3 a 0, na noite de terça-feira (5), o Londrina já mira a possibilidade de conquistar um feito inédito até aqui na Série B do Brasileiro: engatar duas vitórias consecutivas fora de casa, que de quebra pode manter o Alviceleste perto do G4. Nos sete jogos do time longe do Café foram cinco derrotas e apenas dois triunfos. Antes da Chape, o Tubarão havia feito 2 a 1 na Ponte Preta, em junho.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





No sábado (9), o LEC terá pela frente o Sport, às 16h, em Recife, pela 17ª rodada. As equipes, inclusive, têm os mesmos 22 pontos e 45,8% de aproveitamento. Além disso, brigam pelas mesmas posições na tabela. A diferença é que o Londrina acumula duas vitórias e uma igualdade nas últimas cinco rodadas, enquanto que o adversário não sabe o que é somar três pontos há cinco partidas. No entanto, o Leão da Ilha tem bom retrospecto dentro de casa, conseguindo 66% dos pontos disputados.

Continua depois da publicidade





O LEC ainda terá que contornar o cansaço para estar 100% para o confronto. O elenco viajou direto de Santa Catarina para o Nordeste brasileiro. “Agora é a recuperação. Começou ainda na terça-feira com sono, alimentação, repouso, departamento de fisiologia, massagista. Vamos forte para que façamos um grande jogo contra o Sport", destacou o técnico Adilson Batista, em entrevista disponibilizada pela assessoria de comunicação do clube.





Leia mais na Folha de Londrina.