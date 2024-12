Lucas foge de lesão e se prova craque no Brasil em ano de volta à seleção

A história de Lucas com o São Paulo é um filme com final feliz. Em dado momento, o camisa 7 viu as lesões o atrapalharem nessa volta ao clube do coração, mas o susto do início de 2024 passou e Lucas conseguiu mostrar todo o potencial que ainda tem. Aos 32 anos, o desempenho fez o craque voltar até mesmo para a seleção brasileira.





Lucas foi a principal contratação do Tricolor Paulista no ano passado ao ser repatriado após deixar o Tottenham (ING) e foi também a principal para 2024, quando renovou seu vínculo. O investimento alto do clube para manter o atacante não poderia ser melhor recompensado em campo.





O camisa 7 somou 47 jogos no ano, com 14 gols e dez assistências. Desde que deixou o São Paulo vendido ao PSG (FRA) em 2012, somente em uma temporada Lucas havia ultrapassado as 24 participações diretas em gols: na temporada 2016/17, quando teve 30 pelo próprio clubes francês. Foi a terceira melhor temporada da carreira de Lucas.





Se no início do ano ele chegou a falar que preferia jogar pelo centro do campo, 2024 reservara algo bem diferente. Lucas atuou, sim, pelo meio, mas jogou pela esquerda e pela direita na maioria do tempo na temporada.





Aos 32 anos, foi um dos jogadores que mais atuou pelo São Paulo na temporada. Ficou no top-5 em matéria de minutos em campo entre os jogadores de linha.





Se já era ídolo pela história, Lucas entra em 2025 como a maior certeza do time em matéria de desempenho. Se Calleri terminou o ano em baixa e Luciano vive entre críticas e elogios, ninguém ousa dizer que Lucas não é o astro do time.





E é ao redor do seu craque o São Paulo planeja jogar mais uma Libertadores da América na próxima temporada.