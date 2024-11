Luxemburgo diz que Vini Jr. provoca perseguição

O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que Vinicius Jr. provoca uma perseguição e que não é vítima de racismo na Europa.





Luxa disse que o atacante brasileiro faz "coisas que não cabem" em campo: "Não tem nada a ver com racismo". Ele deu a declaração em entrevista ao jornalista Benjamin Back.





O treinador disse que Vini Jr. age como se não pudesse "levar porrada" nos jogos: "Ele se irrita como se fosse uma perseguição por ser preto". Luxemburgo criticou atitudes do atleta e citou outros ex-jogadores como exemplo.





"Não tem nada a ver com racismo. Racismo no futebol é tratado como uma coisa totalmente diferente. [Não acha que ele é perseguido na Europa?] Eu acho que o Vinicius provoca muito essa perseguição fazendo coisas que não cabem. O adversário devolve a bola pra ele com educação, ele pega a bola e joga no chão e sai ironizando...", disse.





"Ali é campo de futebol, a porrada come. Aí os caras chegam com uma porrada no Vinicius Júnior, ele levanta, agride o cara como se ele não pudesse tomar uma porrada. Ele se irrita com a porrada como se fosse uma perseguição por ele ser preto. Imagina o Pelé quantas porradas tomou, o Zico", afirmou o técnico, ao Benja Me Mucho.





Vini Jr é vítima de recorrentes ataques racistas no futebol espanhol nos últimos anos. O brasileiro virou alvo de torcedores de diversos times adversários. O atacante chegou a dizer que a Espanha não deve sediar a Copa de 2030 se não evoluir no combate ao racismo e causou polêmica. Alguns racistas estão respondendo na Justiça por tais atos, mas tantos outros casos seguem impunes.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.