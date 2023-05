Luxemburgo repete bordão otimista, mas Corinthians mergulha em resultados ruins

Desde que estreou no comando do Corinthians, o técnico Vanderlei Luxemburgo repete em entrevistas coletivas o bordão de que vê "coisas positivas" na equipe. A visão, no entanto, contrasta drasticamente com os resultados de seu time.





Luxa reforça a importância da entrada de jovens no setor ofensivo. Ele começou a "saga" com Pedro e Matheus Araújo, mas sacou os jovens dos 11 iniciais pouco depois. O primeiro, inclusive, nem sequer ficou no banco de reservas nesta quarta-feira (17), na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 na Copa do Brasil.

Os nomes da vez do técnico são Wesley e Felipe Augusto. Nos últimos dias, os dois crias da base ganharam tempo de jogo -Barletta e Adson também acabaram testados, mas não tiveram sequência.





Na defesa, ele evita falar sobre falhas e nega problemas defensivos. Apesar disto, o Corinthians sofreu nove gols em cinco partidas sob novo comando e expôs fragilidades na bola aérea.

A evolução do coletivo também já foi citada por Luxemburgo, que ainda não venceu em sua terceira passagem no clube paulista: foram três derrotas e dois empates desde o início do mês.





Por fim, há mistério sobre avaliações individuais. Desde que chegou ao clube, o técnico evita abordar o desempenho de jogadores quando questionado e diz que vai trabalhar "internamente". A resposta ao torcedor vem por meio das escalações: até agora, ele não repetiu o time titular.

"Alguma coisa boa aconteceu, sempre falo. [Hoje] fizemos a entrada do Paulinho como volante e ele jogou muito bem, participou, desarmou... As mudanças que poderiam dar um efeito diferente, não deram o efeito que esperávamos. Aí tivemos uma queda muito grande. A gente acerta e erra, faz parte do futebol", Vanderlei Luxemburgo, sobre derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG.