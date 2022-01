Mais nove jogadores do Londrina EC são confirmados com Covid-19

Mais nove atletas do LEC (Londrina Esporte Clube) testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo clube em comunicado neste sábado (8).

Conforme o Tubarão, Gabriel (da categoria de formação), Zé Pedro, Maltos, Matheus Nogueira, Matheus Albino, Salatiel, Lucas Costa, Léo Artur e Caprini já estão afastados das atividades.

Os jogadores fizeram o exame de PCR na tarde de sexta-feira (7), no CT da SM Sports, e receberam o resultado do teste no início da tarde deste sábado.





Eles cumprem o período de isolamento, estão sendo assistidos pelo departamento médico do clube e devem retornar às atividades depois do cumprimento do período de quarentena.