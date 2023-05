Malucelli aposta em reação do Londrina EC e diz: "Estávamos jogando errado"

O gestor do Londrina Sérgio Malucelli concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (11), no CT da SM Sports, e afirmou que não tem pressa para definir o novo técnico da equipe. Edson Vieira assumiu o comando de forma interina e vai comandar o time no confronto de domingo contra a Ponte Preta, no estádio do Café. O dirigente criticou também a forma como a equipe atuou nos jogos fora de casa.







"Estamos conversando com alguns treinadores, mas não temos pressa. O Edson, que é uma profissional do clube, assumiu e vamos aguardar o trabalho dele até domingo e esperar a semana que vem para decidir", frisou. O LEC tem feito contato com alguns nomes, mas não evoluiu ainda em nenhuma negociação.

Sobre a campanha do LEC neste início da série - apenas quatro pontos em cinco jogos -, Malucelli analisou como normal as derrotas fora de casa, mas criticou a maneira que elas aconteceram. Em três partias como visitante, foram três derrotas e sete gols sofridos.





"Os resultados até agora não eram o que esperávamos, mas por outro lado perder fora de casa não vejo tanto problema. O que nos preocupou demais foi a maneira como jogamos nestas derrotas. Perder fora é normal, mas perdemos de uma forma muito feia", analisou.





