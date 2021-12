Manchester City goleia o Newcastle e segue isolado na liderança do Inglês

O Manchester City venceu o Newcastle por 4 a 0 neste domingo (19), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Rúben Dias, João Cancelo, Mahrez e Sterling.



Com esse resultado, os comandados de Pep Guardiola seguem isolados na liderança, com 44 pontos, e têm uma sequência de seis vitórias consecutivas. Já os Magpies, por outro lado, vivem um drama e seguem na vice-lanterna, com apenas dez pontos conquistados em 18 jogos.



A equipe de Manchester foi superior durante todo o confronto e se mostrou efetiva em seus ataques. Os Citizens abriram o placar logo aos quatro minutos com Rúben Dias e a vantagem foi ampliada por João Cancelo, aos 27. Na segunda etapa, o City sacramentou a vitória com gols de Mahrez, aos 18, e Sterling, aos 40.



O Manchester City voltará a campo no próximo domingo (26), contra o Leicester City, às 12h (de Brasília). No dia seguinte, o Newcastle jogará contra o Manchester United, às 17h (de Brasília).

Ainda neste domingo, o Chelsea foi a campo e, mais uma vez, não conseguiu vencer. O Wolverhampton travou os esforços ofensivos dos Blues e saiu com o empate em 0 a 0, em partida válida pela 18ª rodada da Premier League, no Molineux Stadium.



Com o resultado, a equipe de Thomas Tuchel se afasta ainda mais da liderança do Inglês: agora, são seis pontos de distância para o City. O clube já vem recebendo críticas e vaias de sua torcida por conta do desempenho recente.



Antes da partida, o time teve um pedido de adiamento da partida negado pela Liga. Por conta de um crescente número de casos de Covid-19 no elenco, a equipe teve poucos reservas à disposição de Tuchel -somente seis estiveram no banco.