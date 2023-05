Futebol: Manipulação pode acelerar regulamentação de apostas esportivas

A regulamentação das casas de apostas ganhou força nos últimos dias com o avanço da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga um esquema de manipulação de jogos de futebol por meio de apostas esportivas.





Mesmo sem um projeto a respeito do tema em pauta, parlamentares usaram o Plenário da Casa para criticar a interferência das apostas no futebol e apontar a necessidade de regulamentação do setor. O debate foi iniciado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) nas sessões de terça-feira (9), durante a votação do projeto da Lei Geral do Esporte (PL 1.825/2022), e também na quarta-feira (11).

"Dificilmente você vê um brasileiro que não torce por algum time. Mas se nós não tomarmos uma posição, o governo não tomar uma posição, o Congresso Nacional não tomar uma posição sobre essas apostas esportivas que estão tendo aí, vai acabar o futebol, porque estão comprando jogador e vão continuar comprando jogador de futebol. Isso virou uma esculhambação geral", afirmou Aziz, na terça.





Autor de projeto de lei sobre o tema, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) pediu, no mesmo dia, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desse andamento ao PL 845/2023. O texto também é assinado por Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Esta proposta prevê que a empresa de apostas tenha ao menos uma filial no Brasil, pague R$ 20 milhões para ter autorização de cinco anos e recolha impostos devidos sobre as premiações. De acordo com o texto, a casa de apostas ainda terá que adotar medidas de prevenção do transtorno do jogo compulsivo e de proteção de menores de idade e idosos.

O governo federal tem debatido sobre enviar uma MP ao Congresso para regulamentar as casas de apostas. No dia seguinte, Kajuru informou que Pacheco encaminhará a proposta à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).





"A CCJ vai começar a fazer o papel dela. Eu só queria acrescentar que a gente não pode ser radical. Há empresários bem-intencionados que vieram até o meu gabinete, que querem pagar impostos. O que eles alegam é que a forma como o ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad colocou a licença de cada casa de aposta fica desproporcional, porque ele estabeleceu um valor de R$30 milhões para cada casa. Eu fiz uma proposta ao ministro Haddad, ele aceitou o diálogo com esses empresários", comentou Kajuru.

No entanto, a tributação é somente um dos aspectos a serem regulamentados, apontou Flávio Arns (PSB-PR).





"A questão é muito pior do que isso, porque crianças estão jogando, jovens estão jogando e nós não devemos aceitar simplesmente que paguem o imposto e continuem jogando, porque você está, na verdade, fazendo com que essas pessoas acabem se viciando no jogo. Há corrupção envolvida nos jogos também", apontou Arns.

Impactos sociais como vício e endividamento ainda preocupam outros senadores como Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE).





O senador Giordano (MDB-SP) considera fundamental ouvir os donos das casas de apostas o quanto antes.

