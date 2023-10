Marcelo Fernandes abraça até os 'renegados' e melhora ambiente do Santos

O ambiente do Santos está melhor com o técnico Marcelo Fernandes. E parte disso tem a ver com o "abraço" aos atletas que estavam escanteados.







Assim que assumiu o comando do Santos, Marcelo Fernandes acabou com o afastamento de alguns atletas.





Os jogadores sem idade para o sub-20 e fora dos planos do elenco profissional treinavam separadamente, em horários alternativos.

Marcelo, então, chamou todos para seus treinamentos, mesmo que eles não sejam relacionados no Campeonato Brasileiro.





No dia a dia, há dificuldade para trabalhar com tanta gente e dar atenção a todos, mas o treinador prefere assim que deixar alguns jovens excluídos.

Um bom exemplo ocorreu no sábado, quando o Santos levou o elenco para conhecer o Memorial das Conquistas, museu do clube. Marcelo Fernandes chamou todos os anteriormente renegados: Derick, Cadu, Andrey Quintino, Pedro Scaramussa, Ed Carlos e Lucas Lourenço.





AMBIENTE MELHOR

O dia a dia do Santos está mais leve com Marcelo Fernandes. Os líderes do elenco entendem que a efetivação do antigo auxiliar foi a melhor opção.

Essa atenção para todos é um motivo para a aprovação, mas há outros fatores para essa "lua de mel" com o treinador que conseguiu três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.





Os atletas gostam do jeito simples e direto do técnico: não há meias palavras e nem qualquer intenção de "puxar o saco". Os elogios e críticas são feitos diariamente para que todos ouçam.





Há também o entendimento que Marcelo conhece muito o elenco. O treinador mudou o esquema para o 3-5-2, disse que tinha convicção que a equipe melhoraria assim e, em campo, o time de fato evoluiu, aumentando a confiança no comandante.





O Santos respirou no Brasileiro e agora é o 15º, com 30 pontos, enquanto Marcelo Fernandes já vive a expectativa de continuar sendo o técnico em 2024.