Marcos Leonardo faz dois e comanda vitória do Santos sobre o Corinthians

Corinthians e Santos fizeram nesta quarta-feira (2) o primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2022. E no jogo disputado na Neo Química Arena, válido pela 3ª rodada, o time da Vila Belmiro levou a melhor e venceu por 2 a 1, de virada.



O jovem atacante Marcos Leonardo, 18, comandou o triunfo ao marcar os dois gols santistas em Itaquera. Jô anotou para os donos da casa.



Em busca de sua primeira vitória no Estadual, o técnico do Santos, Fábio Carille, abriu mão da linha de três defensores que havia utilizado nas duas primeiras rodadas e utilizou um quarteto defensivo formado por Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan. Entre os titulares, Ricardo Goulart fez sua estreia pela equipe.



Na primeira etapa, o Corinthians teve mais posse de bola e procurou ocupar o campo rival, mas teve dificuldades de superar a marcação. Quando conseguiu, Renato Augusto acertou a trave de João Paulo em chute colocado da entrada da área.

O Santos insistiu mais pelo lado direito, principalmente com Ângelo, e aproveitou roubadas de bola no campo ofensivo para chegar ao gol de Matheus Donelli.



Vaiado antes mesmo de a bola rolar quando o seu rosto foi exibido no telão do estádio, o técnico Sylvinho também foi para o intervalo sob vaias. Assim como na vitória sobre o Santo André, no último domingo (30), o treinador teve a sua saída pedida pelos torcedores corintianos.



Para o segundo tempo, o comandante alvinegro colocou Jô no lugar de Gustavo Mantuan e a mudança logo surtiu efeito.



O centroavante recebeu de GP dentro da grande área e fez a parede para Fagner, que cruzou. A defesa do Santos não conseguiu cortar, Giuliano tentou dominar no peito e a bola sobrou para Jô, que chutou forte para abrir o placar em Itaquera, aos 6 minutos.



Foi o 30º gol do atacante na Neo Química Arena, e o 400º da história do estádio, inaugurado em 2014.

A reação dos visitantes, porém, não demorou para acontecer. E com uma jogada que já se desenhava no primeiro tempo.



Após erro de passe de Giuliano, Lucas Pires roubou a bola ainda no campo de ataque e tocou para Marcos Guilherme, que acionou Marcos Leonardo dentro da área. O camisa 9 girou muito bem em cima de João Victor e bateu no canto para deixar tudo igual, aos 19.



Logo na sequência, o atacante levou a melhor mais uma vez sobre o zagueiro corintiano, que fez a carga e derrubou o santista na área. Pênalti, que Marcos Leonardo cobrou para virar o jogo, aos 24.



Após a virada, Sylvinho mandou Paulinho a campo, mas o Corinthians, mesmo com volume e presença no ataque, não conseguiu evitar a derrota.



Na próxima rodada, o clube do Parque São Jorge visita o Ituano, domingo (6). No mesmo dia, o Santos vai a Campinas enfrentar o Guarani.





CORINTHIANS

Matheus Donelli; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Adson); Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Roger Guedes; Gustavo Mantuan (Jô). T.: Sylvinho

SANTOS

João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho (Carlos Sánchez), Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart (Léo Baptistão); Ângelo (Allanzinho), Lucas Braga (Marcos Guilherme) e Marcos Leonardo. T.: Fabio Carille

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Fabrini Belivaqua Costa e Alex Ang Ribeiro

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: João Victor (COR); Kaiky (SAN)

Gols: Jô (COR), aos 6', e Marcos Leonardo (SAN), aos 19' e aos 24'/2ºT